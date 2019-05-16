Suriyeli çocuğa araç çarptı, babası izledi!

Yola aniden çıkan ve mendil satan Suriyeli çocuğa araç çarptı. Çocuğun babasının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 12:10

F.Y.’nin sürdüğü 16 YC 735 plakalı ticari araç, yola aniden çıktığı ileri sürülen ve mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ve asfalta düşen çocuk yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Babanın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı

Sağlık ekipleri yerde yatan Taha Ceddo'ya müdahale ederken, bu sırada kaza yerine babası Faysal Ceddo geldi. Çocuğu acılar içinde kıvranan Faysal Ceddo'nun, rahat tavırları dikkat çekti.

Taha Ceddo, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.