Suriye'den çekilme kararı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası alındı!

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yaptığı telefon görüşmesi sonrası aldığı iddia edildi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 11:19

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’ın yaptığı görüşmede alınan kararların hayata geçirilmeye başlandığını, Suriye’den çekilme kararının bu görüşme sonrasında alındığını ifade etti.

ABD askerleri Suriye’den çekilmeye başladı

ABD’nin Suriye’den tamamen çekileceğini açıklayan Beyaz Saray’dan sonra Trump da, artık Suriye'de kalmak için bir neden olmadığını belirtti. Daha sonra da Beyaz Saray, ABD askerlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.

Kaç günde çekilecekler?

Bahsi geçen yetkili, ABD askerlerinin DEAŞ’a yönelik yapılan son operasyonda son aşamaya gelindikten sonra tamamen çekilmenin başlayacağını söyledi. Bu kapsamda, tüm ABD güçlerini buradan çekilmesinin 60 ile 100 gün süreceği belirtildi.

Karar telefon görüşmesinde alındı

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, bu kararın Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde alındığını, geri çekilmenin o telefon görüşmesinde sağlanan anlaşma gereği olduğunu söyledi.