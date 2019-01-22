Suriye'deki Kürtlerin en büyük düşmanı YPG/PKK!

Suriyeli muhalif Kürt liderlerden Abdülhekim Beşşar, Kürt halkını DEAŞ’tan sonra bekleyen en büyük tehlikenin YPG/PKK olduğunu söyledi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 10:22

TRT World'e açıklama yapan Abdulhekim Beşşar, memleketi Kamışlı'da yaşadığı dönemde YPG/PKK'nın kendisinin öldürülmesi için sözde karar çıkarttığını anlattı.

“PYD’nin Kürtlere ait bir gündemi yok”

Beşşar, Kamışlı'nın mülki amirinin kendisine ilçeyi iki gün içinde terk etmezse YPG/PKK tarafından öldürüleceğini söylediğini, PYD’nin ne Kürt ne de Suriyeli olduğunu, bu örgütün Suriye veya Kürtlere ait bir gündemi olmadığını belirtti.

“PYD, Arapları ve Kürtleri böldü”

Örgütün, Kürtlere Esed rejiminden daha çok zarar verdiğini dile getiren Beşşar, "PYD, Araplar ve Kürtler arasında bir bölünmeye sebep oldu” dedi.

“Türkiye’nin güçlü bir pozisyonu var”

Beşşar, ABD'nin Kürtler ve PYD'yi birbirinden ayırt edebilmesini umduğunu belirterek "Türkiye'nin Suriye halkının haklarına yönelik güçlü ve istikrarlı bir pozisyonu var" dedi.

“En büyük tehlike YPG”

Türkiye'nin Kürtler ve YPG/PKK'yı birbirinden ayırt ettiğini vurgulayan Beşşar, "Kürtleri DEAŞ'tan sonra bekleyen en büyük tehlikenin YPG/PKK olduğunu" altını çizdi.

YPG, Suriye’nin üçte birini işgal etti

YPG/PKK, Suriye'nin yaklaşık üçte birini işgal etti. Örgütün işgalindeki alanlarda çoğunlukla Araplar yaşıyor. Gençleri zorla silah altına alan örgüt, muhalif sesleri ve kendisine direnen azınlıkları alıkoyuyor. Terör örgütü, yayıldığı Arap topraklarındaki sivilleri, evlerine el koyduktan sonra yer göstermeden yerinden ediyor ya da insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahrum bırakıyor.