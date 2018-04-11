Suriye'de Rus gazetecilere suikast!
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus gazetecileri taşıyan otobüsün Şam'da kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus gazetecileri taşıyan otobüsün Şam'da kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
Gazetecilere saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, 11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta'daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.
Tüneli havaya uçuruldu
Bugün akşam saatlerinde gazetecilere düzenlenen saldırının hemen öncesinde Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin bir tüneli havaya uçurmuş ve büyük bir patlama meydana gelmişti.
Güçlü patlama yaşandı
İddiaya göre, Suriye'nin başkenti Şam'da, polis akademisi etrafında güçlü bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın Barzeh ilçesinde olduğu, rejim güçlerinin bölgedeki muhaliflere ait tünellerden birini patlattığı belirtildi.