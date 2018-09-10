Suriye'de korkulan oldu! Esed rejimi okula saldırdı

Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıda 17 sivil yaralanırken, rejimin bir okula da saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 12:39

Suriye’nin yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya ile Esed rejimi savaş uçakları ve helikopterlerle; sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki, Habit, Cercenaz, Hiş, Temenia ve Hama'nın Latamne bölgeleri hava saldırılarıyla vuruyor. İddiaya göre düzenlenen saldırıda 17 sivil yaralanırken, bu kişilerin arasında Cercenaz beldesinde bir okula yapılan hava saldırısında yaralanan 2 çocuk da bulunuyor.

17 sivil yaralandı

AA’ya açıklama yapan Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 17 sivilin yaralandığını açıkladı.

Esed rejimi okulu vurdu iddiası

Muhalifleri ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait savaş uçakları ve Esed rejimi savaş uçaklarıyla helikopterleri, Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenlediğini, Cercenaz beldesindeki okulun Esed rejimine bağlı savaş uçakları tarafından vurulduğunu belirtti.

71 kişi yaralandı

Sivil kaynakların verdiği bilgiye göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybettiğini, en az 71 kişinin yaralandığını, söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastanesi ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldığını söyledi.

Rusya hava saldırılarına devam ediyor

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.