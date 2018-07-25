Suriye'de katliam gibi saldırı! Üst üste bombalar patladı

Esed kontrolünde bulunan Süveyde'de art arda intihar saldırıları düzenlendi. 150 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 16:50

Beşşar Esed kontrolünde bulunan Süveyde’de bugün dört kez intihar saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 150’den fazla ölünün olduğu iddia edildi.

DEAŞ saldırıyı üstlendi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sabahtan beri süren saldırı ve çatışmalarda yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bölgede en az o kadar da yaralı bulunuyor. Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendi.

İntihar saldırıları yaşandı

Suriye devlet kanalı El İhbariye, Süveyde’de bir sebze marketi ve işlek bir meydanda intihar saldırıları yaşandığını aktardı.

Art arda iki intihar saldırısı

Haberde, bir motosiklet üzerinde bulunan şahısın beraberindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği daha sonra da ikinci bir intihar saldırısı daha gerçekleştirildiği belirtildi.

Üç köye saldırı

Konuyla ilgili açıklama yapan Süveyde Valisi Amer al-Eshi, güvenlik güçlerinin takip ettiği 2 diğer intihar bombacısını öldürüldüğünü, 3. saldırganın da yakalandığını aktardı. SANA, IŞİD militanlarının Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye saldırı düzenlediğini de duyurdu.

Bölgenin bir kısmı DEAŞ kontrolünde

Süveyde’nin bir kısmı Esed rejiminin elindeyken bir kısmı da DEAŞ’ın kontrolünde bulunuyor. Bugün, son aylarda rejim kontrolündeki bir bölgede gerçekleştirilen en kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bildiriliyor.