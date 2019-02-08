Suriye'de iki belde “yıkılmış kent” ilan edildi

Suriye’nin İdlib ilinde iki belde, Esed güçlerinin ağır saldırıları altında kalarak “yıkılmış kent” ilan edilmek zorunda kaldı.

Güncellenme 08 Şubat 2019 15:09

Suriye’nin İdlib ilinde iki belde, Esed rejimi güçlerinin son iki aydır sürdürdüğü şiddetli saldırılar sonrası “yıkılmış kent” ilan edildi.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde ağır silahlardan arındırılmış olmasına rağmen bahsi geçen iki belde, son aylarda Esed güçlerince şiddetli saldırı altında kaldı.

Her iki belde de yaşayan on binlerce aile göç etme kararı alarak, Türkiye sınırındaki kamplara sığınma kararı aldı.

Rejimin cephe hattında yalnızca 12 km mesafelerdeki beldelerde, yoğun topçu saldırıları, evleri yıktı ya da çok ağır hasar verdi. Onlarca sivil de hayatını kaybetti.

Yerel meclisler; iki beldeyi, nüfuslarının yaklaşık yüzde 85'inin göç etmesi nedeniyle "yıkılmış kent" ilan etti.