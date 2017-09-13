Suriye'de bomba eğitimi alan DAEŞ'li terörist yakalandı

Suriye'de bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye gelen DAEŞ üyesi terörist Gaziantep'te yakalandı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 18:19

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla yürüttüğü örgütsel faaliyetler ve eylem yapması muhtemel örgüt mensuplarının tespiti ile deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.