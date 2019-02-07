Suriye'de bir bölgede sıkışan teröristler arasındaki çatışma durdu

Suriye’nin Deyrizor ilinde bir bölgede sıkışan DEAŞ ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmalar durdu.

Güncellenme 07 Şubat 2019 14:39

Suriye’nin Deyrizor ilinde bir bölgede sıkışan DEAŞ ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmalar durdu. YPG/PKK, DEAŞ’tan ellerindeki esirleri ve altınları almak istiyor.

İki örgüt arasındaki çatışmalar durdu

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Irak sınırına hakim Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz beldesinde iki terör örgütü arasında çatışmalar durdu.

Pazarlık yapılıyor

YPG/PKK, son iki gündür DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlık yapıyor.

Bagoz'da sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

YPG, DEAŞ’ın elindeki rehineleri istiyor

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.