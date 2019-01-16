Suriye'de ABD güçlerine saldırı!

Menbiç'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin devriyesi sırasında patlama meydana geldi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 15:37

Suriye’nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldi. Gelen bilgilere göre en az 9 kişinin öldü, 20 kişinin de yaralandı.

Münbiç Askeri Konseyi'nin açıklamasına göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin devriyesi sırasında patlama meydana geldi. Konsey, patlamanın ardından yaralılar olduğu bilgisini geçti.

Al Jazeera’nin haberine göre, en az 9 kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı.

ABD helikopterleri, askerlerini bölgeden tahliye ediyor.