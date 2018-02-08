Suriye'de ABD - Esed gerilimi!

Suriye'de Esed rejimi, PYD/PKK'nin karagahına saldırdı. ABD'de anında karşılık verdi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 09:38

Suriye'de Esed rejimi terör örgütü PYD/PKK'nın karargahına saldırdı. Yapılan açıklamada, son günlerde SGD ismini kullanan PYD/PKK'nın karargahına Esed yanlısı güçler, tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamayı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapıldı.

Saldırı herhangi bir kışkırtma veya başka bir saldırıya cevap olarak olmadığı belirtilen açıklamada, o sırada PYD/PKK'dan oluşan koalisyon güçlerinin de karargahta olduğu bildirildi.

Açıklamada "Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi" denildi.