Suriye'de 2018 yılında kaç kişi yaşamını yitirdi?

Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ile Esed rejiminin öldürdüğü insan sayısı açıklandı.

Güncellenme 02 Ocak 2019 14:09

Suriye İnsan Hakları Ağı, 2018 yılında ülkede hayatını kaybeden insan sayısını açıkladı. Bu kapsamda hazırlanan rapora göre, geçen yıl bin 436'sı çocuk, bin 361'i kadın 6 bin 964 sivil hayatını kaybetti.

Toplam 417 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimine havadan destek olan Rus güçlerinin saldırı sonucu geçen yıl; 169'u çocuk, 118'i kadın 467 sivilin hayatını kaybederken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları yüzünden 175'i çocuk, 118'i kadın toplam 417 sivil de yaşamını yitirdi.

DEAŞ kaç kişiyi öldürdü?

Raporda, kimliği belirsiz tarafların bahsi geçen sürede 247'si çocuk, 216'sı kadın bin 107 sivili öldürdüğü, terör örgütü DEAŞ'ın 82'si çocuk, 56'sı kadın 446 sivili öldürdüğü bildirildi.

YPG/PKK'nın öldürdüğü Suriyeli sayısı

Terör örgütü YPG/PKK'nın ise 29'u çocuk, 39'u kadın 285 sivili öldürdüğü belirtiler raporda. askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 21'i çocuk, 15'i kadın 80 sivilin ölümüne neden olduğu aktarıldı.

İşkenceden ölenlerin sayısı

SNHR, geçen yıl yüzde 97'den fazlası rejim güçlerince olmak üzere 976 kişinin işkenceden öldüğünü bildirdi.

Raporda, rejimin geçen yıl Suriye'nin çeşitli illerinde 951 kişiyi işkence ederek katlettiği bilgisine yer verildi.

YPG/PKK'lı teröristler, aynı dönemde alıkoyduğu kişilerden 10'unu, terör örgütü DEAŞ'ın ise bir kadını işkence yaparak öldürdüğü aktarıldı.

Raporda 9 kişinin askeri muhaliflerin, 5 kişinin de kimliği belirsiz tarafların işkencesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.