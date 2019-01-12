Suriye sınırında kritik toplantı

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Dündar ve MİT Başkanı Fidan Suriye sınırında kritik bir toplantı yaptı.

Güncellenme 12 Ocak 2019 12:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye sınırında kritik bir toplantı yaptı.

Ateşkes ve istikrar devam etmeli

Toplantıda açıklama yapan Bakan Akar, Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayretin gösterilmeye devam edeceğini, Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğinin devam ettiğini söyledi.

Toplantıya Fidan da katıldı

Bakan Akar, Güler ve Dündar eşliğinde birliklerdeki denetlemelerle incelemelerine devam etti. Daha son Fidan’la da bir araya gelerek yapılan toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

İdlib’deki son durum ele alındı

Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında İdlib’deki son durum da gündeme gelirken, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler ele alındı.