Suriye, İsrail'in jetini vurdu, ABD panik oldu!

ABD'nin Katar'da bulunan Ortadoğu'nun en büyük askeri üssü Körfez Savaşı'ndan bu yana ilk kez yüksek seviyede alarm verildi.

Güncellenme 10 Şubat 2018 14:38

Al Arabiya'nın haberine göre, ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü Katar Al Hudedi Hava Üssü'nde Körfez Savaşı'ndan bu yana ilk kez çok yüksek seviyede alarm çaldı. ABD'nin Katar'da verilen yüksek seviyeli alarmının nedeni ise, Suriye'nin İsrail F16 savaş uçağını vurması olarak gösterildi.

İsrail, İran İHA'sını düşürdü

İsrail ordusundan Albay Jonathan Conricus'un yaptığı açıklamada, bir İsrail savaş helikopterinin Suriye'den havalanan bir İran İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.

İsrail F 16'sı düşürüldü

İsrailli asker, "İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu" dedi.

İsrail'in saldırısına karşılık verildi

Suriye'nin resmi ajansı SANA bir haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail'in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.

İHA'yı İsrail düşürdü

Suriye devlet televizyony yaptığı açıklamada ise, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.