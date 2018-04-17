Suriye hava savunma sistemleri füzeleri imha etti

Suriye'nin hava sahasına giren füzeler hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 10:05

Suriye Devlet Televizyonunun haberine göre, Suriye hava savunma sistemi, hava sahasına giren ve Şaryat Hava Üssü'ne hedeflenen füzeleri Humus üzerinde imha etti.

Hava saldırısı iddiası

Cumartesi günü ABD, İngiltere ve Fransa Esed rejimine Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiası ile hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırı sonrası devamının geleceğine dair mesajlar da verilmişti. Bugün ise yeni bir hava saldırı düzenlendiği iddia edildi.

ABD saldırıyı yalanladı

ABD medyasına göre, havadan Humus'a atılan füzeler Suriye hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hala getirildi. Füzelerin Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, nereden ve kim tarafından atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, bölgede ABD'nin herhangi bir askeri eyleminin olmadığını belirtti.

Suriye haber ajansı duyurdu

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap ve Rus medyası haberi doğruladı

Arap medyasının yerel kaynaklarına göre, Suriye'nin hava sahasına İsrail uçaklarının girdiğini iddia etti. Rus kaynaklı Sputnik ise, fırlatılan ve etkisiz hale getirilen füze sayısının 10 olduğunu açıkladı.

Pentagon’dan açıklama

Pentagon, bölgede kendilerinden kaynaklanan herhangi bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.