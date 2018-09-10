Sürekli Türkiye'yi hedef alan Beyaz Saray'da "makale" çatlağı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ı hedefi alan makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığını, gerekirse yalan makinesi testine bile girebileceğini söyledi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 09:58

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan New York Times gazetesindeki isimsiz makale hakkında açıklama yaptı. Makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığından kesin olarak emin olduğunu belirten Pence, gerekmesi durumunda konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini söyledi.

ABD’li CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" adlı programa konuk olan Pence, NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili soruları yanıtladı.

Kendi ekibimi tanıyorum

Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump görevden alınacak iddialarına yanıt

Diğer yandan Pence, isimsiz makalede Trump’ın görevden alınıp alınmaması gibi bir durumun Beyaz Saray’da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi. Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ileri süren Pence, kendisinin buna katılmadığını ifade ederek, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

“Yalan makinesine girerim”

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Ne yaşanmıştı?

NYT gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

Makalenin ardından Beyaz Saray'da bu yazının kim tarafından yazılmış olabileceği tartışılırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştirmiş ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmış