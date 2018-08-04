Süpermarketlerde kurban kestirenler, bu habere dikkat!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, marketlerden alınan kurbanlara inanmadığını söyledi.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 15:04

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, geçen sene Kurban Bayramı’nda etlerin parçalanmasında ve muhafazasında yanlış uygulamalar olduğunu, yüzde 25’e yakın etin israf olduğunu söyledi.

Ne kadar kurban kesilecek?

Kurban Bayramı öncesinde belediyeler tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve kurbanlık satışının başladığını açıklayan Yardımcı, Türkiye genelinde geçen sene 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını, bu yıl 1 milyonun üstünde büyükbaş, 3,5- 4 milyon da küçükbaş hayvanın pazarlara çıktığını, 950 bin büyükbaş, 3- 3,5 milyon küçükbaş kurban kesimini tahmin ettiklerini söyledi.

Yanlış kesimler eti çöpe götürdü

Yardımcı, yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi düzeyde etin çöpe gittiğini, vatandaşların kurbanlarını daha sağlıklı, hijyenik ortamlarda kesebilmesi ve sokak araları, caddelerde kötü görüntülerin oluşmaması için belediyelerce belirlenen kurban kesim alanlarının kullanmaması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl etin yüzde 25’i israf oldu

Kurban kesildikten sonra parçalanması ve muhafazasındaki yanlış uygulamalar nedeniyle bir önceki sene yüzde 40 zayiat varken, geçen yıl bu oranın yüzde 25'e düştüğünü açıklayan Yardımcı, “Eti işletmek için bize getiriyor hanımefendiler ve görüyoruz. Kurbanı kestirdikten sonra poşete koyup, ağzını bağlayıp, dolaba atmış. Bu çok yanlış, sıcak et yanar, yandığında yeşerme yapar ve bozulur. Bu et insanı zehirler. Türkiye çapında tüm kasapların dükkanları açık olacak ve vatandaşımızın etleri zayi olmadan nasıl işleneceği konusunda kasaplara götürsünler. Üç kuruştan kaçmasınlar, çünkü bu milli bir servet. Toplu kesim merkezlerimizde kasaplar görev yapacak. Küçükbaş 80-100 lira, büyükbaş ise 350-400 lira kesim fiyatları" dedi.

Kasap olmayanlar et çekemeyecek

Yardımcı, kurban kesildikten sonra kuyruk, gerdanlık, ikişer kol, but, döş ve pirzola şeklinde ayrılması gerektiğini, ya gölge bir yere, ya da klimalı veya serin bir odaya sininin üzerine serilmeli ve üzeri ince bir tülbentle örtülmesi gerektiğini, en az bir saat dinlendirdikten sonra poşete koymadan, olduğu gibi dolaba konulması gerektiğini, kestikten hemen sonra kasaba götürebileceklerini, kasapların bayram nedeni ile tezgahlarını boş tuttuğunu, isme göre gerekli dinlendirmeyi yaptıktan sonra eti işlettiklerini, kasaplarsa işleme fiyatı üç lira, kıyma çekimi fiyatı da 2 lira olduğunu, yeni çıkan yasayla sokak kenarlarında kasap olmayan kişilerin artık et çekemeyeceğini, bunun cezası olduğunu söyledi.

Süpermarketlere tepki

Süpermarketlerin kurban kesim kampanyalarını da tepki gösteren Yardımcı, marketlerden alınan kurbanlara inanmadığını, marketlerin kurban kesimini nasıl yaptığını müşterilerine göstermesi gerektiğini, Türkiye çapında 3- 5 bin kurban aldıklarını ama bunları kesecek kapasitede mezbaha olmadığını, binlerce adam tutmanın gerektiğini belirtti.

Sahtekarlık mı yapıyorlar?

Geçen yıl müşterilerin kurbanda üç firmadan ayrı paketler getirdiğini vurgulayan Yardımcı, “Birinin budu küçük, biri büyük, birinin kolu tek. 20 kilo kurban diyor, herkese 20'şer kilo kurbanlığı nasıl ayarlayacaklar, fabrikadan çıkmıyor ki bu. Tabi ne yapıyor, parçalıyor. Geçen yılki sözleşme altında ufak puntoyla yazılmış, 'Fazla kesimden dolayı etler karışırsa sorumlusu biz değiliz.' O zaman sorumlusu kim, satma. Bir eti kolilemek için sıcaklığını düşürmek gerekiyor. Kesildiği gibi paketlenip, kolilenirse o zaman bu et hem yanma yapar, hem kokuyor. Ama marketler ne yapıyor, saat 09.00'da herkesin evine kurbanı gelmiş. Ben kasaplar odası başkanıyım, mezbahayı ben çalıştırıyorum, saat 11.00'de kesilen malı alıyorum. Mezbaha, işçi benim ve ben 11.00'de alabiliyorsam, marketler saat 09.00'da nasıl gönderiyor. Ve bu et neden yeşermez. Ve hanımefendiler parçalatmak ve kıyma gibi işlemler için bize getirdiğinde etler hepsi buz gibi” dedi.