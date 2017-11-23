Süper Lig'e yabancı sınırı mı geliyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yabancı sınırı konusu gündemimizde. Kulüpler Birliğiyle konuştuk, milli takımı olumsuz etkilediğini söyledik" dedi.

Güncellenme 23 Kasım 2017 12:39

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nda yayınlanan Editör Masası'na konuk olarak AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bak, yabancı sınırıyla ilgili gelebilecek kısıtlamayla ilgili de sinyal verdi, "Kulüpler Birliği ile görüşüyoruz." dedi.

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı oyuncu sınırı konusu gündemimizde... Kulüpler Birliği ile görüşüyoruz. Bu konuda Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu dönemdeki yerli oyuncu sayısına da dikkat çekmemiz lazım. Kulüplerin yabancı oyuncularla yaptığı kontratlar var. Bunları hemen sonlandırın diyemeyiz. Ama kulüpler birliğiyle konuştuk, milli takımı olumsuz etkilediğini söyledik. Yabancıya karşı değilim ancak yabancı sayısının ağırlıkta olmaması gerektiğini düşünüyorum."