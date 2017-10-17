Süper Lig'den 7 ekip PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Güncellenme 17 Ekim 2017 19:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında oynanan müsabakalarda gerçekleşen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaşlı Ryan Babel ve Bursasporlu Jires Kembo'nun da kural dışı hareket yaptıkları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig temsilcileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor, Elazığspor, MKE Ankaragücü ve Denizlispor'un da çeşitli sebeplerle disipline sevk edildiği kaydedildi.