Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Güncellenme 10 Ağustos 2017 17:43

Süper Lig'de yeni sezon yarın açılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İlk hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: Barış Şimşek
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Ağustos Pazar

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
10.08.2017 İşte 20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

14 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya

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