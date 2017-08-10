Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de yeni sezon yarın açılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İlk hafta düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: Barış Şimşek
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Ağustos Pazar
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
10.08.2017 İşte 20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya
NTV