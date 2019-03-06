Süper Lig devleri o futbolcuların peşinde!

Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonunda Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Hüseyin Bulut'un peşinde...

Güncellenme 06 Mart 2019 16:33

Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund'da top koşturan ve yıldızı parlayan Türk futbolcu Hüseyin Bulut’u sözüne kestirdi.

Sözleşmesi sona eriyor

Borussia Dortmund’un alt yapısından yetişen ve oynadığı oyunla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin ilgisini çeken 19 yaşındaki Hüseyin Bulut, Süper Lig ekiplerinin dikkatini üzerine çekerken, Alman devi ile de sözleşmesinin sona ermesi iki büyük takımı harekete geçirdi.

Türkiye’ye gelmek istiyor

Kanat forvette ve 10 numarada oynama yeteneğine sahip olan Hüseyin Bulut için B.Dortmund’un uzun süreli kontrat teklif ettiği öğrenilirken, yetenekli futbolcunun bu teklifi elinin tersiyle ittiği ve Türkiye’ye gelmek istediği belirtildi.

Comolli de tecrübeli oyuncu için harekete geçti

Akşam'da yer alan habere göre; Alman pasaportu olduğu için Türkiye Genç Takımları’nda resmi maçlara çıkamayan Hüseyin Bulut müthiş yeteneğiyle kendisini izleyenleri büyülerken, geçtiğimiz günlerde Stuttgart alt yapısından keşfedilip Fenerbahçe’ye transfer edilen Okan Turp için hiçbir özveriden kaçmayan Damien Comolli’nin Hüseyin için de elini çabuk tutacağı ifade edildi.