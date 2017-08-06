Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor

Turkcell'in sponsorluğunda, bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

Güncellenme 06 Ağustos 2017 23:11