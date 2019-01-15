Süper Kanlı Ay Tutulması hakkındaki felaket senaryoları

Süper Kanlı Ay Tutulmasının felaketin habercisi olduğu ve bu konuda İncil'de ayetlerin bile olduğu iddia edildi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 17:45

Süper Kanlı Ay Tutulması, 20 Ocak pazar gününün 21 Ocak pazartesine bağlayan gece gerçekleşecek. Ay’ın bu tutulma sırasında renginin kırmızı ya da turuncu olacağı ve bu nedenle adının böyle olduğu belirtildi.

Kötünün habercisi

Hristiyanlık inancına göre Süper Kanlı Ay Tutulması iyiye alamet değil. Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerinde de yer aldığı iddia edilen Süper Kanlı Ay tutulmasının tarih boyunca kötünün habercisi olduğu belirtildi. İddiaya göre bu tutulma sırasında kıyamet kopacak.

Yüzyılda 28 defa yaşanıyor

Süper Kanlı Ay Tutulması ayın aldığı renk nedeni ile bu ismi alıyor ve bir yüzyılda 28 defa meydana geliyor.

Kıyametin habercisi iddiası

Popüler kültürde oldukça geniş çaplı işlenen Süper Kanlı Ay Tutulması hakkında yazılmış kitapların bile olduğu biliniyor. Yüzyılda 28 defa meydana gelen doğa olayı hakkında farklı komplo teorileri ortaya atıldı. Bunlardan en çok bilineni ise Süper Kanlı Ay Tutulmasının kıyametin habercisi olması…

İncil’de de geçiyor iddiası

Bazı komplo teorisyenleri, İncil'de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının kıyametle ilişkilendirildiği iddia edildi. Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerin de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ile ilgisi bulunduğu iddia edildi.

Ayetler de var

Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’de konuya dair ayetlerde yer alırken komplo teorisyenleri bu ayetlerin kıyametin alametine ya da kıyamet gününe dair işaretler olduğuna inanıyor.

Daha önceki tahminler gerçekleşmedi

Bazıları ise benzer iddiaların daha önce gerçekleşen Ay Tutulmaları sırasında da dillendirildiği fakat felaket tahminlerinin gerçekleşmediğini söylüyor.