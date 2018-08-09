Süleymancıların yeni ses kaydı çıktı: "Git seni kurtarsın Tayyip"

Süleymancılar cemaatinde hoca olarak görev yapan şahısla tartışmaya giren bir vatandaşın ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 12:33

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin internete düşen yeni ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. 24 Haziran seçimi öncesinde cemaat, oylarını İyi Parti ve Meral Akşener’e vermişti. AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenleri ahiretini tehlikeye atmakla suçlayan bir cemaat hocasının sözleri büyük tepki çekmişti. Ortaya çıkan yeni ses kaydında ise yine benzer ifadeler kullanıldı.

Kurban talebi

Kurban Bayramı yaklaşırken yeniden aktif olmaya başlayan cemaatin ses kaydı dinin nasıl istismar edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Şok ses kaydında cemaatin yöneticilerinden Bestami isimli bir şahıs yaklaşan kurban bayramı nedeniyle Ramazan adlı cemaat mensubunu arayarak kurban kesmesini talep ediyor.

"Alihan Kuriş gitsin Meral Akşener'den istesin”

Cemaat mensubunun talebe yanıtı ise sert oluyor. Bahsi geçen telefon konuşmasında Süleymancılar cemaati yönetiminin İyi Parti'ye destek istemesine tepki gösteren Ramazan isimli kişi, Süleymancılar lideri Alihan Kuriş'i eleştirerek, "Alihan Kuriş gitsin Meral Akşener'den istesin. 15 Temmuz'da burunlarını dışarı çıkartmadılar" diyor.

“Git seni kurtarsın Tayyip"

İşte bu noktada Süleymancılar cemaati yöneticisi Bestami'den skandal bir yorum geliyor. Bestami isimli şahıs, cemaati eleştiren vatandaşa, "Aptal herif bir şey için dünyayı karartma lan! Git seni kurtarsın Tayyip" yanıtını veriyor.