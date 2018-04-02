Süleyman Şah Türbesi hakkında flaş gelişme!
Başbakan Yardımcısı Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını ve oranın bir Türk toprağı olduğunu söyledi.
TRT Haber'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını ve oranın bir Türk toprağı olduğunu söyledi.
Sincar açıklaması
Sincar'da yapılan operasyonla ilgili de konuşan Işık, Tel Rıfat ve onun köyleri dahil, Afrin'deki operasyon tamamlandığında Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmiş olacağını, Irak hükümetinden beklentimiz Sincar'ın Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir unsuru barındırmaması olduğunu, o zaman Türkiye'nin müdahalesine gerek kalmayacağını söyledi.
FETÖ bitti denemez
FETÖ operasyonlarıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, örgütün belinin kırıldığını ama tam temizlendi denemeyeceğini belirtti.
Süleyman Şah türbesi eski yerine alınacak
Başbakan Yardımcısı Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.
DEAŞ tehlikesi sebebi ile taşınmıştı
Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı. "