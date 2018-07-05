Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınıyor!

PKK'lı teröristler bölgeden temizlendikten sonra Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 09:48

Suriye sınırındaki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı araçları Münbiç'e intikale başladı. Bu hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, türbeyi koruma görevinde olan Urfa Tugayı Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstlenmiş durumda. Birlikler emir gelirse görev için Münbiç'e gidecek.

Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

Bölgeyi karış karış bilen Urfa Tugayı, terör örgütü PKK'nın tahliyesi sonrasında bölgede emniyetin sağlanmasında aktif rol oynayacak. Tugay, Münbiç'e girdikten sonraki en mühim görevi, Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun Karakozak'a yeniden taşınması olacak.

Süleyman Şah Türbesi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları artınca Şubat 2015'te bir gece operasyonuyla Türkiye sınırına daha yakın olan Eşme Köyü'ne taşınmıştı. Bölge daha sonra terör örgütü PKK'nın işgali altına girdi. ABD'nin üç üs kurduğu bölgeden PKK'lılar temizlendikten sonra ilk iş olarak türbe eski yerine taşınacak.

TSK bölgede güvenliği sağlayacak

Taşıma işleminin başlaması için TSK'nın bölgede kontrolü iyice sağlaması gerekiyor. Bu önemli görevi önümüzdeki günlerde büyük ölçüde Urfa Tugayı üstlenecek. Tugay, PKK'lı teröristlerin terk ettiği yerlere halkın yeninden yerleştirilmesini sağlayacak.