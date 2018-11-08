Şule Çet'i önce öldürüp, sonra aşağı atmışlar!

Şule Çet olayına dair dosyaya yeni deliller girdi. İddiaya göre Çet, öldürüldükten sonra plazadan aşağı atıldı. İşte cinayetin tüm detayları...

Güncellenme 08 Kasım 2018 12:38

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet, soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. Hürriyet’in haberine göre, HTS kayıtlarında Şule Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait aramalar ve mesajlar tespit edildi.

“Çok kötü şeyler oldu”

İddiaya göre Akand, Şule Çet’in hayatını kaybettiği gece 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” şeklinde mesajlar atmış.

Kaçmak istemişler

Öte yandan Aksu ve Akand, Şule Çet’in ölümünden sonra yurtdışına kaçmak için bir havayolu firmasını 10 kez aramış.

Kız arkadaşını plazaya çağırmış

P.T.’nin tanık olarak savcılığa verdiği ifadede, Akand’ın Şule Çet’in öldürüldüğü günün akşamı da dahil, kendisini sürekli aradığını, aramalarını taciz derecesine kadar vardığını, sürekli arayarak plazaya gitmesini istediğini, Şule Çet’in de yanlarında olduğunu söylediğini, tüm ısrarlarına rağmen gitmediğini söyledi.

El çantası koptu

Şule Çet’in bilgisayarındaki silinen arama geçmişi de incelendi fakat intihar ya da intihara özendirici içeriklere rastlanmadı. Çet’in avukatı Umur Yıldırım ise Olay Yeri İnceleme’ye ait fotoğraflarda Şule’nin el çantasının koptuğunun görüldüğünü iddia etti.

Öldürüldü mü?

Bu kapsamda ortaya çıkarılan yeni deliller, Şule Çet’in aşağıya düşmeden önce öldürüldüğü, telefon görüşmelerinden sonra aşağı atıldığı ihtimalini güçlendirdi.