Şule Çet soruşturmasında flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet soruşturmasını tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 17:07

29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazadan düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İddianame hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şaibeli bir şekilde ölen Şule Çet soruşturmasını tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.

Hangi suçlardan cezası istendi?

Şule Çet’in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için de "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.

HTS kayıtlarından ne çıktı?

HTS kayıtlarında Şule Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait telefonlardan yapılan aramalar ve mesajlar yer almıştı.

Kız arkadaşına mesaj atmış

Akand’ın, Şule Çet’in hayatını kaybettiği gece saat 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye, “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” şeklinde mesaj attığı öğrenilmişti.

Havayolu şirketini 10 kez aramış

Aksu ve Akand’ın, ayrıca Çet’in ölümünden sonra yurtdışına kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aradıkları ortaya çıkmıştı.

Kız arkadaşından flaş ifadeler

P.T.’nin, savcılığa tanık olarak verdiği ifadede, Akand’ın Çet’in öldüğü günün akşamından itibaren kendisini sürekli aradığını ifade ederek, “Taciz derecesine varacak şekilde sürekli beni arayarak plazaya gitmemi istedi. Şule’nin de yanlarında olduğunu söyledi. Tüm ısrarlara rağmen gitmedim” dediği öğrenilmişti.