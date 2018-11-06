Şule Çet olayı intihar mı, cinayet mi?

Lüks plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Güncellenme 06 Kasım 2018 10:31

Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bulunan lüks bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

Otopside Çet’in saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Aynı dairede bulunan Şule Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akad, olayla ilgili gözaltına alınmıştı. İki kez hakim karşısına çıkan şüpheliler, her iki duruşma sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Şule Çet’in saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Çet’in tırnaklarından Akand’ın DNA’sına rastlandı

Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 14 Temmuz’da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor, kısa bir süre önce soruşturma dosyasına girdi. Raporda Çet’in el tırnaklarından alınan iki DNA örneğinin şüpheli Berk Akand’a ait olduğu belirtildi.

Şüpheli Aksu: Çet’i düşerken kurtarmaya çalıştım

Savcılık, dosyada yer alan rapor sebebi ile ilgili iki şüphelinin de tekrar ifadesine başvurdu. Şüphelilerden Çağatay Aksu, Çet’in tırnaklarında Berk Akand’a ait DNA örneklerinin bulunmasıyla ilgili konuştu.

Aksu, Emniyet birimlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesini verdiğini, o ifadesinin doğru olduğunu, olay anında Şule Çet’i aşağıya düşerken kurtarmaya çalışanın kendisi olduğunu, Berk Akand’ın Şule Çet’in aşağıya düşme anında odada olmadığını, nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

İçki şişeleri nereye gitti?

Savcının, video kayıtlarında içki şişelerinin görünmesine rağmen yapılan incelemelerde içki şişelerine rastlanmadığını sorması üzerine şüpheli Aksu, emniyetin yaptığı olay yeri inceleme tutanağında olduğunu, savcılık aşamasında şişelerin alınmış olabileceğini, şişeleri bir yere atmadığını, bardakları yıkayıp mutfağa koyduğunu, ayrıca olaydan önce de bardakları yıkadıklarını ifade etti.

Şüpheli Akand: Olay günü tokalaştık

Şüphelilerden Akand ise kendisine ait DNA örneklerinin Şule Çet’in tırnaklarında çıkmasıyla ilgili, olay günü Şule Çet ile tokalaştıklarını, aynı bilgisayarı kullanarak müzik seçtiklerini, DNA’nın bu şekilde Şule Çet’in eline geçmiş olabileceğini, kendisinin olay anında odada olmadığını söyledi.

Cinayet mi, intihar mı?

Olay anına ait HTS kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. HTS kayıtları ile yapılacak analizle şüphelilerin ve Şule Çet’in telefon trafiği ortaya çıkacak. Savcılık, şüpheliler hakkında bir karar verebilmek için Adli Tıp Kurumu ana raporunu beklemeye başladı. Gelecek rapor olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu ortaya koyacak.