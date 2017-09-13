Şükran Ovalı, Beşiktaşlı taraftarın gönlünü fethetti!

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, Vodafone Arena'da 4 adet kombine alarak Beşiktaşlı taraftarın gönlünü fethetti.

Güncellenme 13 Eylül 2017 12:24

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı, oldukça anlamlı bir proje hayata geçiriyor. Akşam’ın haberine göre Şükran Ovalı, gönül verdiği Beşiktaş’ın maçlarına 1. kategoriden 4 adet kombine aldı.

Tanesi 4 bin 750 TL olan kombinelerle yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını sevindirmeyi planlayan ünlü oyuncu, Caner Erkin’le evliliğinin ardından Beşiktaşlı taraftarın gönlünü ikinci kez fethetti.

Gizlemeye çalıştı

Maddi durumu yetersiz olan bazı ailelerin çocukları, ünlü oyuncu sayesinde bu sezon Vodafone Arena’da oynanacak lig ve Avrupa maçlarını yeşil sahaya çok yakın mesafeden izleyebilecek. Maçın coşkusunu yaşayıp futbolculara destek verecek olan minik taraftarlar, bir yıl boyunca Şükran Ovalı’nın sunduğu bu imkandan dönüşümlü olarak yararlanabilecek. Güzel oyuncu, yaptığı bu iyiliğin gizli kalmasını istese de durum kulaktan kulağa yayıldı. Şükran Ovalı’nın yaptığı güzel jesti öğrenen Siyah-Beyazlı taraftarlar da sosyal medyada ünlü oyuncu için “Beşiktaş camiası sana şükran duyuyor” diye yorumlar yaptı.



Şükran Ovalı’nın maddi durumu yetersiz Beşiktaşlı çocukların maç heyecanını tribünde yaşaması için yaptığı jest, “Yengenin yüzü gibi kalbi de melek” dedirtti.