Suda doğum sağlıklı mı?

Son yıllar popülerliği ile gündemden hiç düşmeyen suda doğum güvenilir mi?

Güncellenme 21 Şubat 2019 15:33

Suda doğum ile ilgili yapılan geniş çaplı çalışmalar tamamlandı.

Bebek için zararlı mı?

Doğum sırasında meydana gelebilecek kordon yırtılması ihtimali suda doğum durumunda artabileceğinden endişe ediliyor. Ancak yapılan araştırma sonuçlarına göre bu risk engellenebileceği açıklandı. Bebek doğum kanalından çıktığında suyun içerisinde hemen hızlı olarak çekildiğinde göbek kordonun yırtılma ihtimali doğrudur.

Yine yapılan bir başka araştırma ise suda gerçekleşen doğumda enfeksiyon riskinin artmadığı ortaya çıktı. Yine yapılan çalışmalar suda doğum ile karada yapılan doğumunun enfeksiyon riski ile arasında pek bir fark olmadığı ortaya çıktı. Yine yapılan bir başka araştırmada suda doğumun kanama durumunu hiçbir şekilde etkilemediği ortaya çıkmıştır.

Avantajları nelerdir?