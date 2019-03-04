Şubat ayında kaç operasyon yapıldı, kaç terörist öldürüldü?

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 2019’da terör örgütlerine yönelik Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal, 2 bin 8 de şehirde operasyon yapıldığını söyledi.

Güncellenme 04 Mart 2019 11:52

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 2019’un Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal, şehirlerde ise 2 bin 8 operasyon yapıldığını açıkladı.

“93 terörist etkisiz hale getirildi”

Çataklı, “Bahsi geçen operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“846 kilogram kokain ele geçirildi"

Ayrıca ülkesine dönen Suriyeli sayısının 314 bin 590 olduğunu açıklayan Çataklı, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin ise "Son 1 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ton 422 kilogram eroin, 10 ton 202 kilogram esrar ve 846 kilogram kokain ele geçirildi" dedi.