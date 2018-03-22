Su içmeyi asla ihmal etmeyin!

Su içmek noktasında zorluk yaşayanlar veya unutan kimseler mutlaka bu yazıyı okumalılar.

Güncellenme 22 Mart 2018 16:39

Yaşamanın en önemli kurallarından birisi su içmektir. Yaşamsal fonksiyonların devam etmesi için su içmek çok önemlidir. Bir insan su içmeden en fazla bir kaç gün yaşayabilir.

Suyun vücuda etkileri nelerdir?

Vücutta bulunan atıkları ve besin öğelerini taşır.

Vücuttan toksin ve atıkları atarak böbrekleri korumaya yardımcı olur

Metabolizmanın çalışmasına yardımcı olur

Kas yapısını destekleyerek fiziksel performansın artmasına yardımcı olur

Anne karnında yer alan fetüsü koruyan amniyotik kese içinde, eklemler ve göz içinde, gebelikte ve omurilikte destekleyici olmakla beraber kayganlaştırıcı rolü bulunmaktadır.

Vücutta bulunan fazla ısının ter yoluyla atılmasına yardımcı olur böylece vücut ısısını dengelemiş olur

Vücutta bulunan hacmini korur ve pH değerlerini dengeler

Kilo vermek isteyenlerin kilo kontrolünde yardımcı olur

Cildin nem dengesini sağlayarak ekstra parlaklık kazandırır

Bağırsakları hareketlendirerek sindirim sistemini düzenler

Özellikle bayanlarda meydana gelecek selülit oluşumunun önüne geçer ve azaltır.

Gribal enfeksiyonlarda özellikle soğuk algınlıklarında ve ateşli hastalıklarda su tüketimini artırarak hastalıkla mücadele edebilirsiniz. Bol su içerek vücuttaki fazla ısıdan kurtulmuş olursunu aynı zamanda su içerek balgamı atmış olursunuz.

Günlük su ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki önerilere uyarak su içmeyi unutmak ve ihmal etmezsiniz. Aynı zamanda sürekli bunları yaparak su içmeyi alışkanlık haline getirmiş olursunuz. Böylece daha zinde ve sağlıklı bir vücuda sahip olursunuz.