Su içmek için çok nedeniniz var!

Faydaları saymakla bitmeyen suyun aynı zamanda zihin açıklığı yapıp, stresi önlediğini biliyor muydunuz?

Güncellenme 06 Temmuz 2018 11:38

Vücudun dengesi için büyük öneme sahip olan su aynı zamanda yine önemli bir yaşam kaynağıdır. Eğer günlük koşturma halinde su içmeyi ihmal ediyorsanız büyük bir hatanın içerisindesiniz. Uzmanlar yaptıkları uyarılarda günde düzenli olarak minimum 8 bardak su içmek gerektiğini öneriyor. Ancak yaz aylarında vücudun su kaybına da bağlı olarak su miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Suyun reflüden, kilo kontrolüne, baş ağrısından, pürüzsüz bir cilde sahip olmaya kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra stresle mücadele etmek konusunda da başarıları olduğu ortaya çıkmıştır. Su içmemek kişiler için hayati tehlike ortaya koyabilmektedir.

Kalp ve damarları besliyor

Kanın büyük bir kısmını su oluşturmaktadır ve kan oksijen taşımaktadır. Yeteri miktarda su içildiğinde damarlar ve dolayısıyla kalpte beslenmiş olur. Az su tüketildiğinde ise sonuç koyulaşan kan miktarı ile birlikte damar tıkanıklıkları ve kalp krizi riski artmaktadır.

Zihni açar

Beyninde diğer organlar gibi sağlıklı çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Uzun süre su içmediğiniz takdirde dikkatsizlik, uyku hali ve hareketlerde azalma gibi durumlar meydana gelebilir.

Cildi yeniler

Yetersiz su tüketildiğinde ciltte terleme meydana gelmiyor ve susuz kalıp kuruyor.

Stresi azaltıyor

Uzmanlar beynin yüzde 85’ini suyun oluşturduğunu ifade ediyor. Eğer vücutta yeteri kadar su bulunmazsa kişi kendini stres altında hisseder. Gün içinde kendini stresli, gergin ve huzursuz hisseden kişiler yeteri miktarda su içmiyor olabilirler.

Kabızlığın önüne geçiyor

Bol miktarda su ve lifli besinler sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Yeteri miktarda su tüketilmediğinde sindirim sistemi yavaşlar ve bağırsaklar kuru olduğu içinde kabızlık meydana gelmektedir.

Ağız kokusunu azaltır

Yeterli su tüketilmediğinde tükürük salgısı azalır ve ağız içi temizlik yeterli olmaz. Bu durumda kişiler rahatsız edecek kokuların çıkmasına neden olur. Buna bağlı olarak günde en az 8 bardak su içmek gerekir.

Tüm bunların yanı sıra su aynı zamanda reflü ve gastritide tedavi etmektedir. Karaciğer ve akciğer sağlığını korumak içinde su çok büyük bir yere sahiptir.