Stokçuluk yapanların depoları basılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuluk yapanların depolarının basılacağını söyledi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuları sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, stok yapanların depolarının basılacağını, kimsenin vatandaşa pahalı ürün yedirme hakkına sahip olmadığını, sonra hastalıklı, çürüdü dediklerini, bunu yapanların yine kendileri olduğunu, havasız kalan ürünlerin zaten çürüyeceğini, eski alışkanlıklarında ısrar edenlerin ülkenin geleceğine darbe vurduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.