Stokçulara geçit yok! Denetimler tüm hızıyla sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak talimatı ile harekete geçen ekipler, stokçulara karşı denetimlerini artırdı.

Güncellenme 21 Kasım 2018 09:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile Ankara Polatlı’daki soğan depolarında yapılan incelemeler stokçuları deşifre etmişti. Ankara Vergi Dairesi ekiplerinin, son 2 günde burada yaptığı denetimlerde soğan depolarının büyük bir bölümünün kapalı olduğunu ve ellerinde olmasına rağmen soğan satışı yapmadıkları belirlendi.

Soğan depoları denetlendi

Bu gelişme üzerine daha kapsamlı bir çalışma başlatan ekipler, bugün de toptancılar, nakliye kamyonları, soğan üretiminin yapıldığı köyleri ve soğan depolarını denetledi.

Kapalı depolar açtırıldı

Soğan taşıyan kamyonlar detaylı incelenirken, kapalı bulunan depoların sahipleri çağırılarak kapıları açtırıldı. Burada fiili stok tespiti yapıldı, miktarlar belirlendi ve evrak denetimleri yapıldı.

Denetimler aralıksız sürecek

Bu denetimlerin sonucunda, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak. Ekiplerin bu bölgedeki denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.