Steve McCurry'den duygusal Ara Güler mesajı!

Afgan kızı fotoğrafı ile dünya çağında ünlenen Steve McCurry, Ara Güler'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 10:02

Türkiye’nin duayen fotoğrafçısı ve efsanesi olan Ara Güler’in hayata veda etmesi dünyaca ünlü meslektaşlarını da üzdü. Afgan kızı fotoğrafı ile bir döneme damgasını vuran ABD’li fotoğrafçı Steve McCurry'i de Ara Güler’in vefatına çok üzüldü. Usta fotoğrafçı Ara Güler’in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Afgan kızı fotoğrafı ile ünlenmişti

Steve McCurry, 1985’te Pakistan’da bulunan bir sığınmacı kampında 12 yaşındaki Afgan kızının fotoğraflarıyla dünya çapınca ünlenmişti. Steve McCurry dün akşam vefat eden Güler için sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.

“Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından birini kaybettik”

Steve McCurry, meslektaşı Ara Güler’in hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: "Bugün dünyanın en iyi fotoğrafçılarından birini kaybettik. Ara Güler bugün İstanbul'da 90 yaşında öldü. İyi bir arkadaş, her zaman cömert ve çabuk yardım etmek için şiirsel bir gözle harika bir hikaye anlatıcısıydı. İstanbul'dayken hep bir araya geldik. 2010'daki son Kodachrome projem için bir gece akşam yemeğinden sonra bu portreyi yaptım."