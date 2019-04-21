Sri Lanka’da art arda patlamalar: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Sri Lanka’da üç otel ve üç kilisede patlama meydana geldi. Patlamalarda onlarca kişi kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.

Güncellenme 21 Nisan 2019 09:48