Sri Lanka’da art arda patlamalar: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var
Sri Lanka’da üç otel ve üç kilisede patlama meydana geldi. Patlamalarda onlarca kişi kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.
Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 3 otelde art arda patlamalar meydana geldi. Saldırılarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 280 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi.
İşte korkunç patlamadan kareler...