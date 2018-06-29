Sporun bu kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz?

Orta yaş aralığında olan kişilerin spor yaparak formlarını koruduğu takdirde kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Haziran 2018 13:54

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda orta yaşta olup formunu koruyan insanların depresyona ve buna bağlı olarak kalp damar hastalığı riskini azalttığı ortaya çıkmıştır. Spor yapan kişilerin depresyona yakalanma risklerinin yüzde 16 oranında azalttığı belirlendi. Depresyon tanısı konup spor yapan kişilerin kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkacak ölüm riski yüzde 56 oranında azaldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı.

17 bin 989 kişi üzerinde ve ortalama 50 yaş aralığında yapılan araştırma kapsamında bilim insanları fiziksel olarak formlarını koruyanların depresyon risklerinin yüzde 16 oranında azaldığı ve depresyon teşhisi konulmuş kimselerde ise kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkacak ölüm riskinin yüzde 56 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Sağlık durumları uzun vadede kontrolde

Yaş ortalaması 50 olan 17 bin 989 kişinin uzun süreli olarak sağlık durumları değerlendirildi ve formlarını korumak adına egzersiz yapan kişilerin yapmayanlara oranla depresyona ve kalp damar hastalığı riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Düzenli egzersiz yapan kişilerin yapmayanlara oranla yüzde 16 oranında depresyona yakalanma ihtimali düşüktür. Egzersiz yapan kişilerin depresyona girenlerde ise kalp ve damar hastalığına bağlı ölüm riskinin yapmayanlara oranla ölüm riski yüzde 56 oranında azalmaktadır.