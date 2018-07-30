Spor yapın, sağlıklı yaşayın!

Ömrünüze ömür katmak için henüz bir ilaç geliştirilmiş olmasa bile sağlıklı beslenme ve spor ile bunu başarabilirsiniz.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 17:12

Düzenli olarak yapacağınız egzersiz ve sağlıklı beslenme ile ömrünüzü uzatabilirsiniz. Yapılan araştırmalar egzersiz için harcanan süre ömrünüzü uzatıyor. Araştırmacılar 1500 kişinin üzerinde yetişkin ile görüşme yaptı ve elde ettikleri sonuçlarda eğersiz yapan kişilerin bir takım hastalıklarla mücadele konusunda daha güçlü oldukları tespit edildi. uzmanlar sağlıklı bir yaşam sürmek için haftada en az üç gün egzersiz yapmak gerektiğini vurguluyor.

Haftada 600 dakika

Uzmanlar haftada 600 dakika olarak orta şiddetli spor yapan kimselerin inme, kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma ihtimalinin 2 kat oranında azaldığını ortaya sunmuşlardır.

Ömrü 10 yıl uzatıyor

Yapılan araştırmalar yüksek düzeyde gerçekleşen fiziksel aktivitenin kişinin hayatta kalma ihtimalini 10 yıldan daha uzun olarak artırdığını ifade etti. Bireylerin haftada ortalama olarak en az 600 dakikalık fiziksel aktivite yapmaları gerektiği konusunda uzmanlar önerilerde bulunuyor.

Bu durum da haftada 4 gün 150 dakika tempolu yürüyüş veya 75 dakika koşuya eş değer oluyor.