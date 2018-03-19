Spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

Haftanın her günü spor yaparak sağlıklı ve muhteşem bir vücuda sahip olmak mümkün mü? Spor yaparken vücudu dinlendirmek ne demek?

Güncellenme 19 Mart 2018 18:10

Vücudunu haftanın yedi günü dinlendirmeden spor yapmak ne kadar sağlıklı? Spor yapmak kadar vücudunuzu dinlendirmeyi de bilmek gerekir. Havaların ısınmasıyla birlikte fit bir vücuda sahip olma isteği arttı. Bunu yaparken sağlığınızdan olmayın. Spor yapmak kadar vücudunuzu dinlendirmekte bir o kadar önemli. Yaptığınız sporlar arası en az 24 saatlik bir zaman dilimi olması gerekir. Spor yapmanın inceliklerini bilmek gerektiği gibi dinlenme toparlanma sürecine ati incelikleri de bilmek gerekir. Spor yaptığınız gün aşırı yorucu bir gün geçirdiniz ve ertesi gün dinlenme şansı bulamadınız bunun için yapmanız gereken çok basit, ertesi gün tekrar spor yapmak yerine üzerinizdeki mental yorgunluğu atmalısınız. Bu sizin daha dinç ve zinde kalmanıza yardımcı olacaktır. Vücudunuzu dinlenmeden mahrum ederseniz zamanla daha büyük yorgunluklar ve ilerleyen süreçte spora karşı isteksizliğe yol açacaktır.

Sakin sporlar

Spor sonrası kendiniz 2 şekilde toparlarsınız bunlar pasif ve aktif toparlanmalardır. Pasif toparlanmanın içerisine dengeli beslenmekle birlikte uyumak dahildir. Bu süreçte vücut dinlenirken kaslar tamir olur. Aktif toparlanmada ise daha stratejiktir ve hafif sporlarla birlikte kas tamiri yapılır. Kardiyo yapmak aktif toparlanmanın bir çeşididir. Ağır sporlar sonrası abartı olmadan kardiyo yaparak kaslarınızı gevşetebilirsiniz.

Vücudu dinlemek

Sabah güne başladığınızda kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız o günü kendinize toparlanma günü ilan edebilirsiniz.

Düzenli uyku

Fiziksel ve mental olarak sizin toparlanmanıza yardımcı olacak en iyi dinlendirici sağlıklı bir uykudur. Uykusuz kalmak vücudunuzun yorgun ve bitkin düşmesine neden olacağı gibi odaklanmanızda da güçlük yaşamanıza neden olur.

Masaj

Spor sonrası yapılan masajın faydalarını anlatmakla bitmez öncelikle iltihabın azalmasına yardımcı olacağı gibi kasların kasılma yeteneğine de olumlu oranda etkiler. İdeal olan süre masajda 30 dakika olsa da 15 dakika da kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

Esnemek

Dinamik ve statik esneme ile vücudunuzda farklı etkiler görebilirsiniz.

Karbonhidrat ve protein alımı

Toparlanma sürecinin en önemli yardımcılarından biri sağlıklı beslenmedir. Spor sonrası kaslarda azalma gösteren karbonhidrat mutlaka yerine konulmalıdır. Kadınların ortalama 50 gram erkeklerin ise 70 gram karbonhidrat almaları gerekmektedir. Aynı zamanda spor yapılan günlerde ekstra protein almak çok önemlidir.