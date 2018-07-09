Spor Toto Süper Lig'in ilk maçları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 futbol sezonunu fikstürü çekildi. Sezonun adına Lefter Küçükandonyadis'in adı verildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 15:46

Spor Toto Süper Ligde, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

TFF'nin merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolunun ivme kazandığını, gelirleri artırdıklarını, mücadeleye devam ederken TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalıştıklarını, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulasının da bunlardan biri olduğunu, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacağını, yüzde 95 civarında olan hakem kararlarının doğruluk olanının bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktığını, bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Planlamaya göre Süper Ligde 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Süper Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

MKE Ankaragücü-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Sivasspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Akhisarspor

Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kayserispor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Bursaspor

Göztepe-Yeni Malatyaspor