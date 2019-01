Spor Analizleri için En İyi Kaynak

Ülkemizde spor adına her daim farklı ve özgün işlerin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Özellikle de futbolla yatıp futbolla kalkan bir toplumuz.

Güncellenme 06 Ocak 2019 14:26

Sosyal medya ve internetin de her geçen gün hayatlara hakimiyet sağladığını göz önüne alacak olursak, futbol adına her daim birçok değişik gelişmenin anbean takip edildiğini rahatça söyleyebiliriz.

Bu noktada da ülkemizdeki Süper Lig karşılaşmalarındaki rekabet kapasitesi de sürekli artış göstermektedir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında şekil alan şampiyonluk mücadelesine son yıllarda Başakşehir de katılmaya başladı ve bu durum Bursaspor’un şampiyonluk yaşadığı sene oluşturduğu etkileşim sonrasında da bir hayli heyecan uyandırıcı gelişmelerden birisine dönüştü. Emre Belözoğlu, Arda Turan, Mert Günok gibi Türk futbolunda deneyim sahibi isimlerin yanı sıra genç yıldızları da bir araya getirerek sağlam bir futbol oluşumu elde eden Başakşehir’in teknik patronu Abdullah Avcı, böylece rekabet işleyişini iki katına çıkarmış oldu lig içerisinde. Bununla birlikte Aziz Yıldırım’ın 20 seneyi devirdiği başkanlık görevini Ali Koç’a kaptırmış olması da bu sezonki gelişmelerden bazıları. Her ne kadar Fenerbahçe’de tarihinin en kötü dönemlerinden birisine tanıklık ediliyor olsa da, yaşanan yenilikler ve gerçekleşen mücadeleler futbolumuzda her daim yeniliklere açık bir konumun güncel kaldığını rahatlıkla belli etmektedir. Deportivotolucafc ile birlikte spor analiz hakkında en güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

Öte yandan Galatasaray’da ise geçen sezon ortalarına doğru ‘’Nerede kalmıştık?’’ mesajıyla birlikte göreve başlayan Fatih Terim’in, ekol olarak kulübe katkı sağlaması da iyi bir etken. Her takımda kendisine göre şekil alan simgeleşen isimlerin varlığı, kulüplerin daha özgüvenli ve maçları çok daha sağlam tempolarla sonuçlandırmasını sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da farklı değişimler ve etkin gelişmelerin her daim futbolumuz açısından önemli etkenlere vesile olacağını da söylemek mümkün hale gelebilir. Ki bu durum Beşiktaş’ın göndermiş olduğu futbolcuları sürekli yeniden transfer etmesi dahilinde de her daim kendisini gösterebilecek etkileşimler arasındadır.

Bunun yanı sıra spor dünyasında sadece futbol da değil, Türkiye’yi gururlandıracak gelişmelere tanıklık ettiren birçok farklı dallar da kendisini göstermektedir. Özellikle de basketbolun son 15 sene içerisinde gelişimini asla görmezden gelemeyiz. 12 dev adam ekolü kulüp takımlarına da yansımakla birlikte, her geçen gün çok daha nitelikli karşılaşmalar ve önceki dönemlere oranla çok daha kalabalık bir seyirci desteğini basketbol karşılaşmalarında sürekli görmeye başlamış olduk. Bu da pek çok açıdan mevcut spor dalının iki katı heyecan ve kalite oluşturmasını desteklemektedir.

Genel itibariyle ise ülkemizde spor adına birçok değişik gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler kapsamında her zaman gelişim ile kalite olguları da kendisini güncellemiş oluyor. Futbol, basketbol, hentbol, voleybol, boks, güreş atletizm ve daha birçok önemli spor dalını turnuva ile olimpiyatlarda takip edip farklı gelişmelere tanık olmak pek çok spor tutkunu açısından ideal tercihlerdir.

