SPK, Metro Holding'in hisselerinde önlem aldı

Cinayetten cezası onanan Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk'e bir şok da SPK'dan geldi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 10:08

Geçen yıl Yargıtay tarafından hapis cezası onanan Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk, en son Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken görüntülenmişti.

Cezası onandı

22 yıl önce işlenen bir cinayetten yargılanan Öztürk, ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası almıştı ama 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim’de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi. Karar sonrası ile Öztürk’ün yurtdışında olduğu ortaya çıkmıştı.

SPK’dan flaş karar

Yargıtay’ın cinayet azmettiricisi olarak kabul ettiği Galip Öztürk’e bir şok da SPK’dan geldi. SPK, Metro Avrasya Investment Georgia AŞ, Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının dün itibarıyla 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.