Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Yavuz Bingöl, özür diledi

Yavuz Bingöl, tepki çeken “Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim” sözlerine açıklık getirdi.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 12:36

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, önce “Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim” sözlerine açıklık getirdi ve manavlardan özür diledi.

“Kendi hayal dünyanızı röportaja monte etmeyin”

Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Yavuz Bingöl, bu ülkede yıllardır sanat yapmaya çalışan biri olarak röportajlardan çektiği üzüntüyü bilmesine rağmen, muhabir arkadaşın samimiyetine inanarak sorularını yanıtladığını, röportaj esnasında söylediği şeylerin dışında 'Kendi hayal dünyanızı röportaja monte etmeyin' diye özellikle belirttiğini, fakat yine aynı şeylerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Faklı yansıtıldı

Manavlardan özür dileyen ünlü türkücü, röportaj esnasında konu hakkında verdiği örneğin 'Ben Manav Mehmet değilim, yani o konuyu çok iyi biliyorum yıllardır bu camianın içindeyim' dediğini ve ardından 'Bu örneği de herhangi bir küçümseme veya aşağılama için söylemiyorum' diye eklediğini, bu sözün kayıtlarının mevcut olmasına rağmen farklı yansıtıldığını iddia etti.

Karalama kampanyası

“Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim” sözünün hayal ürünü olarak röportaja yerleştirildiğini ve manşete çekildiğini ifade ede Yavuz Bingöl, bunun karalama kampanyasına dönüştürüldüğünü, belirttiği gibi böyle bir niyeti olmamasına rağmen manav dostlarından özür dileğini belirtti.