Söz Yüzükleri Fiyatları 2018

Alyans modelleri her geçen yıl daha fazla seçenek sunar hale geldi. Özellikle söz yüzükleri dendiğinde artık akla sadece birkaç farklı model gelmiyor.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 22:51

Tasarımcılar tüm hünerlerini sergileyerek yepyeni modeller dizayn etti. Haliyle sözlenecek olan çiftler de çok daha geniş bir model seçeneği yelpazesi içerisinden seçim yapabiliyor.

Bu arada yeni söz yüzükleri modellerine göz attığınızda evlilik alyansı ya da nişan alyansı olarak da kullanıma uygun olan pek çok tasarım ile karşılaşabilirsiniz. Bu özel tasarımlar seçtikleri alyansı asla değiştirmek istemeyen çiftlerin imdadına yetiştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu modeller her ne kadar söz alyansı olarak dizayn edilse de evlilik alyanslarından hiçbir farkları yok.

Söz Yüzükleri Nasıl Olmalı?

Uzun yıllardır söz törenlerinde takılan söz yüzükleri modellerinin ince olması gerektiği düşünülürdü. Oysa böyle bir kaide artık kalmadı. Kalın yüzük modellerinden hoşlananlar da söz için kendi sevklerine uygun olan modelleri gönül rahatlığı ile tercih edebiliyor. Dolayısıyla bu yüzüklerin nasıl olması gerektiği gibi bir soruya verilebilecek yanıt da yok.

Tüm alyans modelleri söz yüzükleri olarak tercih edilebilir. Ayrıca son dönemde üzerinde isim yazan ya da çiftlerin isimlerinin baş harflerinin olduğu modellerin de sıklıkla tercih edildiğini belirtmeliyiz. Bu tasarımlar diğer yüzük modelleri ile kıyaslandığında çok daha romantik bir görünüm sergiliyor. Elbette hiç tereddüt etmeden isim yazılı söz yüzükleri modellerini de tercih edebilirsiniz.

Söz Yüzüklerini İnternetten İnceleyin

Sarı ya da beyaz renkte hazırlanan söz yüzükleri modellerinin her iki rengi de taşıyan ve daha dinamik bir görünüm sergileyen alternatifleri de bulunuyor. Gayet şık ve hareketli görünen bu tasarımlara da yönelebilirsiniz. Bu arada en yeni alyans modellerine göz atmak için kuyumcuları ziyaret etmeniz gerekmiyor. İnternetten kolaylıkla modelleri inceleyebilir hatta sipariş dahi verebilirsiniz.

Özellikle www.eylulalyans.com adresi söz yüzüğü arayanların en çok tercih ettiği siteler arasında yer alıyor. Çünkü gümüş alyanslar da dahil olmak üzere oldukça geniş bir model seçeneği yelpazesi sunuyor. Aynı zamanda yeni trend olan isim yazılı alyans modellerinde de geniş bir model seçeneğinden söz etmek mümkün.