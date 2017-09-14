Soyguncu ninjalara karşı mahalleli dayanışması

İstanbul'da ninja kıyafetleri giyerek çeşitli yerlerde soygun yapan çete polis ekiplerince düzenlenen operasyonla mahallelinin de yardımıyla çökertildi.

Güncellenme 14 Eylül 2017 15:58

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da üst üste marketlere silahlı soygun gerçekleştiren "Ninja" kıyafetli gasp çetesi polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Marketlere girerek silahlı soygun gerçekleştiren Ninja çetesi gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürom Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, Ninja kıyafetli soyguncular yaptıkları bir soygun sırasında mahalleli tarafından yola set çekilerek yakalanmak istedi. Beyoğlu'nda soyguncuların mahalleden silahlarla kaçma anları, mahallelinin soygunculara set kurarak çelme takmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, polis yaptığı operasyon sonrası soyguncuları kıskıvrak yakalarken, o anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Milliyet