Soyer tartışmalarına İnce'de girdi!

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İzmir adayı Soyer hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Güncellenme 31 Ocak 2019 12:21

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiriler

İnce; babasının hesabını veremeyeceğini, kardeşinin de hesabını veremeyeceğini, suçun kişiye ait olduğunu, bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kırk sene önce belediye başkanlığı dönemindeki yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

CHP, Atatürk’ün partisidir

CHP’nin Atatürk’ün partisi olduğunu belirten İnce, Kuvayi Milliye'nin, kurtuluşun ve direnişin partisi olduğunu, utanmadan sıkılmadan, CHP’yi terör örgütleri ile yan yana getirdiklerini, bu hareketle teröre en büyük hizmetin yapıldığını, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra beka sorunu 2. Dünya Savaşı olduğunu, Türkiye’nin beka sorunu diye bir şeyin söz konusu olamayacağını, Türkiye’de olsa olsa koltuk sorunu olduğunu belirtti.

İnce’de akıl almaz iddialar

İnce, seçim yaklaşırken “FETÖ'nün iadesi yolunda çalışmalar hızla sürüyor”, “Suriye'ye harekat yapılacak” gibi cümlelerin sıkça duyulacağını, 31 Mart'a kadar indirim, 31 Mart'tan sonra bindirim başlayacağını, kaşıkla verip kepçeyle alacaklarını, 10 kat daha zam olacağını söyledi.