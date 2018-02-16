Soyağacı'nı sorgulayanlar dikkat! Bunu yapmayın

E-devlet üzerinden soyağacı sorgulanmasının açılmasına sevinen vatandaşların sosyal medyadan bilgilerini paylaşması büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 09:14

E-devlet üzerinden soyağacı sorgulanmasını yeniden kullanıma açılması ile birlikte, çok sayıda vatandaş sorgulama yapmak için uygulamaya girdi. 1800 yıllara kadar soy bilgisini öğrenebilen vatandaşlar, soyadı kanunun henüz getirilmediği dönemde soyadının yazması ve vefatı gerçekleşen kişilerin sağ gösterilmesini şaşkınlıkla karşıladı.Bu hatayı görenler hemen sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başladı. Anne kızlık soyadı dahil tüm bilgilerin vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılması ise yeni bir tehlike arz ediyor. Zira bu olay dolandırıcıların ve art niyetli kişilerin dikkatini çekiyor.

Kimlik bilgileri paylaşıldı

Yoğunluğun sistemi tıkamasının önüne geçmek için talep aldıktan sonra sonuçları öğrenen vatandaşları fütursuzca kimlik bilgilerini sosyal medyadan paylaşılması ise hayretle karşılanıyor.

Bankalar uyardı

Bankaların sürekli anne kızlık soyadını kimse ile paylaşılmaması konusunda uyarı yapmasına aldırış etmeyen vatandaşların yaptıkları bu hareket kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

3 milyon 641 bin belge üretildi

Daha önce aşırı yoğunluktan askıya alınan ve dün akşam tekrar kullanıma açılan e-Devlet üzerinden soyağacı sorgulamada şu ana kadar 3 milyon 641 bin belge üretildi.