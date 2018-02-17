Soyağacı'ndan sonra şimdi de Şehitler Listesi kullanıma açıldı!

Soyağacı uygulamasından sonra sistem tıkayan bir uygulama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 10:48

E-Devlet'in kullanıma açan aşırı yoğunluktan askıya alınarak abzı düzeltmelerden sonra tekrar kullanıma sunduğu Soyağacı uygulamasının heyecanı bitmemişken şimdi de Milli Savunma Bakanlığı sistem tıkayacak bir hamleye imza attı.

Hangi dönemden itibaren sorgulanacak?

Halk e-devlet'te hizmeye giren soyağacı uygulamasına çok yoğun talep göstermiş, uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenmek zorunda kalınmış daha sonra da tekrar hizmete sunulmuştu. Gecve yarılarına kadar soy bilgisini öğrenmek isyteyen vatandaşlar eksik görüdükleri bazı konuları da sosyal medyadan paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Şimdide bir hamle Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB, 2008'de "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

MSB'nin sitesinde yer alıyor

Soyağacı'nın etkisi tam olarak kalkmamışken, vatandaşlar şimdide Kurtuluş Savaşı'nda bu yana ailelerinde Şehit olup olmadığına eğer varsa hangi savaşta şehit düştüğüne bakmak için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.

Hangi savaşlar var?

Uygulamadaki sistemde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

TIKLA, AİLENDE ŞEHİT VAR MI ÖĞREN...